Renfe suspende los trenes entre Cataluña y la Comunidad Valenciana por el aviso rojo

AEMET alerta de “un temporal de lluvias" muy adverso en el tercio oriental peninsular y Baleares: avisan de “crecidas súbitas” e “inundaciones”

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Renfe ha acordado suspender a partir de las 18:00 horas la circulación de los trenes del servicio de Cercanías del núcleo de Valencia, así como los de Media Distancia con origen y destino Valencia y los Euromed e Intercity que enlazan con Cataluña debido a la alerta roja por lluvias y tormentas.

La suspensión afecta a todas las líneas de cercanías: C1 Valencia-Gandía, C2 Valencia-Xàtiva-Moixent, C3 Valencia-Buñol-Utiel y C6 Valencia-Castellón.

También se suprime la circulación de los servicios de Media Distancia con origen y destino la ciudad de Valencia y los trenes de Larga Distancia del Corredor Mediterráneo (Euromed e Intercity) que enlazan la Comunitat Valenciana con Cataluña.

Garantizar la seguridad de los viajeros y de los trabajadores

Por otro lado, la compañía ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para otros trenes de media distancia. En concreto 15.25 horas València-Nord - 18.03 Alicante; 16.28 horas València-Nord - 21.17 Cartagena; y 17.25 horas Zaragoza - 22.55 València Nord.

Asimismo, el Avant Express con salida desde Barcelona Sants a las 17.50 horas y destino Tortosa acabará el trayecto en Camp de Tarragona, y la salida de este viernes se hará desde esta estación a las 7.12 horas en lugar de salir desde Tortosa.

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Renfe ha adoptado estas medidas con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros y de los trabajadores, además de proporcionar información actualizada para que los usuarios puedan planificar sus desplazamientos con la mayor antelación posible, ha informado la compañía en un comunicado.

Mensajes de ES-Alert

Si las condiciones previstas mejoran, la compañía actualizará la información disponible y restablecerá progresivamente los horarios habituales. Por ello, recomienda a los viajeros mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a rojo el aviso por lluvias y tormentas en las provincias de Castellón, Valencia y Tarragona. En todo el litoral de Castellón se prevé lluvias que puedan llegar a los 250 litros por metro cuadrado de precipitación acumulada en 12 horas (hasta el viernes a las 11.59 horas) y de 180 l/m2 en el litoral norte de Valencia (hasta las 1.59 del viernes). En parte del territorio también se pueden registrar precipitaciones de hasta 90 l/m2 en una hora.

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Por su parte, Emergencias de la Generalitat ha alertado de la posibilidad de acumulados que pueden llegar a los 300 litros por metro cuadrado (l/m2) en la zona del aeropuerto de Castellón en este episodio de lluvias que ha llevado a decretar la alerta roja por precipitaciones y a enviar varios mensajes ES-Alert a la población.

Renfe ha habilitado cambios y devoluciones sin coste para todas las personas afectadas. La información sobre el servicio y su evolución puede consultarse a través del personal de las estaciones, los teléfonos 900 41 00 41 y 912 320 320, el canal X @inforenfe y la página web renfe.es.

Dado el impacto que esta situación puede tener en la movilidad de la ciudadanía, Renfe agradece la comprensión de los usuarios ante una decisión adoptada exclusivamente por motivos de seguridad.