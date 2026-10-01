La Comunitat Valenciana ha adelantado y reforzado su campaña de inmunización ante el incremento de las infecciones respiratorias, especialmente de COVID-19

La estrategia incluye gripe, coronavirus y virus respiratorio sincitial y prioriza inicialmente a los colectivos más vulnerables

Compartir







La Comunitat Valenciana afronta el inicio del otoño con un incremento de los contagios de virus respiratorios que ha llevado a Sanidad a reforzar su estrategia de vacunación. El repunte de las infecciones, especialmente de COVID-19, ha coincidido con el comienzo de la campaña de inmunización de otoño-invierno. La Generalitat ha puesto en marcha una vacunación que incluye protección frente a la gripe, el coronavirus y el virus respiratorio sincitial (VRS).

Un aumento de contagios que adelanta la campaña

El comportamiento de los virus respiratorios ha cambiado respecto a lo observado en años anteriores. El incremento de casos de COVID-19 se ha producido en septiembre, cuando habitualmente el mayor repunte se había registrado durante los meses de verano. Profesionales sanitarios consultados por medios valencianos han señalado que la evolución de esta temporada está siendo diferente a la habitual.

La incidencia del COVID-19 llegó a duplicarse en apenas una semana en la Comunitat Valenciana, según los datos difundidos con motivo del inicio de la campaña. El aumento se ha producido además coincidiendo con los primeros casos de gripe A, lo que mantiene la atención de los servicios sanitarios sobre la evolución de las infecciones respiratorias.

La Conselleria de Sanidad decidió adelantar la campaña precisamente para aumentar la protección de los colectivos con mayor riesgo de sufrir complicaciones. La estrategia se ha diseñado de manera escalonada para comenzar con las personas más vulnerables y ampliar posteriormente la cobertura.

PUEDE INTERESARTE Cambio en la campaña de vacunación 2025-2026: Sanidad implanta una variación con respecto al año pasado

Tres virus bajo vigilancia durante el otoño

La campaña de vacunación de esta temporada contempla la protección frente a tres de los principales virus respiratorios que circulan durante los meses de frío: la gripe, el COVID-19 y el virus respiratorio sincitial. La información oficial de la Generalitat establece diferentes grupos a los que se recomienda la inmunización.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La primera fase comenzó el 28 de septiembre en residencias de mayores, centros de atención a personas con discapacidad y centros educativos. La campaña también contempla la inmunización frente al VRS en lactantes, dentro de la estrategia de protección frente a la bronquiolitis.

A partir del 5 de octubre está previsto ampliar la vacunación al resto de la población diana. Entre los grupos incluidos figuran personas mayores, embarazadas, personas con determinadas enfermedades o factores de riesgo y profesionales sanitarios y sociosanitarios. La campaña se extenderá posteriormente a la población general, según el calendario establecido por Sanidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Sanidad busca aumentar la protección

La campaña tiene también como objetivo mejorar las coberturas de vacunación y evitar que el aumento de infecciones se traduzca en un incremento de los casos graves y de la presión asistencial durante los próximos meses.

La Conselleria busca superar las cifras de la campaña anterior, cuando se administraron alrededor de 1,2 millones de dosis frente a la gripe y más de 640.000 frente a la COVID-19. La vacunación se plantea como una herramienta para reducir las complicaciones de las infecciones respiratorias y proteger especialmente a las personas con mayor riesgo.

La estrategia incluye además la vacunación infantil frente a la gripe mediante la administración de vacunas intranasales en los centros educativos. La Generalitat también mantiene la protección frente al VRS para los menores que cumplen los criterios establecidos.

En el caso de las personas a las que se recomiendan varias vacunas, Sanidad contempla la posibilidad de administrar conjuntamente las dosis indicadas durante una misma visita. La propia Conselleria señala que esta fórmula permite reducir el número de desplazamientos y conseguir antes la protección frente a los diferentes virus.

Los expertos piden atención ante la evolución de los casos

El incremento de contagios ha generado especial atención entre los profesionales sanitarios porque la evolución de la COVID-19 no estaría siguiendo el patrón habitual de los últimos años. Además, existe la dificultad de conocer la dimensión real de la circulación del virus, ya que actualmente las pruebas diagnósticas se realizan principalmente en personas vulnerables.

Los especialistas advierten de que una parte de las infecciones puede no llegar a diagnosticarse mediante una prueba específica. Ante este escenario, la vacunación y la vigilancia de los síntomas se mantienen como elementos centrales de la estrategia de prevención durante las próximas semanas.

La campaña valenciana coincide con el inicio de la vacunación contra gripe y COVID-19 en otras comunidades autónomas. Los calendarios varían según cada territorio, aunque el objetivo común es reforzar la protección antes de los meses de mayor circulación de los virus respiratorios.

Con el otoño recién comenzado, Sanidad mantiene así el foco sobre la evolución de los contagios y sobre la respuesta de la población a la campaña de inmunización. La prioridad inicial se centra en proteger a quienes presentan mayor riesgo de complicaciones. La evolución de los contagios durante las próximas semanas determinará cómo avanza la campaña y cuál es el impacto de los virus respiratorios en la población.