Alertan del "vertiginoso aumento" de las infecciones de transmisión sexual

"Es fundamental que la sociedad sepa que estas infecciones pueden pasar desapercibidas, pero transmitirse de una persona a otra si no se utiliza el preservativo durante las relaciones sexuales. Como se ha perdido el miedo al VIH, la sociedad en general ya no utiliza el preservativo y esto ha hecho que se disparen las ITS en todo el mundo", ha explicado la coordinadora del Grupo de ITS de la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV), Alicia Comunión, durante su 47 Congreso Nacional que se está celebrando en Barcelona.