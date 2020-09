Parece un caballo normal pero no lo es: el potro clonado con la misión de salvar su especie

El caballo de Przewalski es una joya por su exclusividad, y es posiblemente la especie equina más estudiada del mundo. No es fácil de encontrar. Apenas quedan mil en todo el mundo y no quedaría ni una docena si no fuera por los esfuerzos de conservación que, a partir de ahora, incluirán la clonación. Este potro aparentemente normal se llama Kurt, y es el primero en nacer a partir de ADN criopreservado.