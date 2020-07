Los casos de legionella se podrían confundir con el coronavirus este verano

Los esfuerzos están centrados este verano en parar los rebrotes de coronavirus, como es lógico, pero no hay que despistar otras patologías. Hay una en particular cuyos síntomas son similares y que podría suponer un riesgo si se confunde y no se detecta: la legionella. Sin un test que lo verifique, los casos podrían diagnosticarse ipso facto como COVID-19. Es fundamental ante esta evidencia reforzar las medidas de protección.