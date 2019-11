Bioética ante las preguntas del futuro: ¿seremos inmortales, diseñaremos a nuestros hijos?

Se estudia la posibilidad de levantar el anonimato de aquellas personas que donan óvulos o esperma

Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética, responde a los nuevos enigmas que se plantean

Si empezamos a elegir al hijo, en el fondo estamos privando al hijo de libertad

Federico de Montalvo es presidente del Comité de Bioética y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE). Su especialidad va a adquirir relevancia en un futuro cada vez más cercano. Un mundo en el que el debate sobre la gestación subrogada, el anonimato de los donantes de óvulos y esperma, la eutanasia, los dilemas del envejecimiento, las enfermedades mentales y la cronicidad se van a abrir paso. Una realidad en el que habrá padres que quieran elegir a sus hijos, y en el que una ética cada vez más arrinconada será reclamada. No como ideología, sino como forma de supervivencia.

Esta figura “existe en los países de nuestro entorno y su función consiste en asesorar, es un órgano consultivo del Gobierno. Funciona de dos maneras: el gobierno le pide su opinión sobre un tema concreto que tenga contenido bioético, o bien, el Comité puede decidir que si hay un tema de actualidad o de impacto en la opinión pública, emitir un informe”. Y les pedirán muchos, ya verán.

De hecho en estos momentos, el Comité de Bioética de España está trabajando en un informe, que posiblemente saldrá a la luz este mes de noviembre, donde se estudia la posibilidad de levantar el anonimato de aquellas personas que donan óvulos o esperma. Un polémico tema donde el Comité defiende el derecho de los hijos concebidos gracias a la donación de óvulos o esperma, a conocer a su padre o madre biológicos. En países como Reino Unido, Suiza, Holanda, Austria, Alemania y Portugal, ya se ha modificado la normativa para eliminar el anonimato de las personas donantes de gametos.

Gestación subrogada

Federico de Montalvo y los otros componentes del Comité de Bioética se centran en este momento sobre el anonimato de los donantes de óvulos y esperma, y el derecho del hijo a conocer al padre y madre biológicos, ¿pero qué hay de la gestación subrogada, cuál es su postura?

Montalvo destaca que “el Comité hizo un informe en el año 2017 sobre gestación subrogada en el que consideraba que la gestación subrogada era contraria a la dignidad y libertad de la mujer, y también al interés del menor. "Nos pronunciamos de manera unánime, con un solo voto particular, pero que era coincidente, salvo algún matiz", recuerda. La eutanasia es el otro foco de la polémica.

La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) ha elaborado recientemente una encuesta donde se desprende que el 83% de sus miembros están a favor de regular la eutanasia en España, es decir, la mayoría de los médicos internos creen que la eutanasia tiene que llegar a los pacientes, si es así su deseo y reúnen las condiciones necesarias.

Por el momento desde el Comité de Bioética no se han pronunciado porque “si el nuevo gobierno fuera constituido por el PSOE, lo normal es que presentara un proyecto de ley de eutanasia. No es muy lógico que si el gobierno va a presentar un proyecto concreto, nosotros elaboremos un informe ahora. Es mejor esperar y ver en qué términos lo presenta". Nosotros nos pronunciamos hace cinco o seis años, apoyando que se creara la especialidad o una subespecialidad de cuidados paliativos. Pidiendo el apoyo de los cuidados paliativos, eso ha sido lo que hemos hecho más próximo al tema eutanasia”.

El ADN y el futuro del ser humano

El mundo de la genética, marcado actualmente por la revolución que ha supuesto la técnica CRISPR/Cas 9 de manipulación del ADN, una herramienta con la que es posible editar el genoma con una precisión hasta hace poco inimaginable, y que abre un sinfín de posibilidades a la ingeniería genética, tendrá un papel principal en el futuro del ser humano y la salud, por ello la bioética también tendrá mucho que decir.

Federico de Montalvo nos habla de la relación entre la manipulación del ADN y el la posición de la bioética:

¿Vamos camino de erradicar las enfermedades?

El problema que hay ahora mismo es que se han avanzado muchísimo en esas tecnologías o biotecnologías que permiten sustituir o corregir las alteraciones genéticas que predisponen a enfermedades, pero el problema es que todo lo que hasta ahora se ha avanzado, todavía no presenta un nivel suficiente de seguridad. Aunque se espera que lo presente, hoy por hoy son todas ellas muy inseguras, de hecho no han pasado de la fase de laboratorio porque muchas de ellas permiten corregir o eliminar el gen que transmite la enfermedad, pero también altera otros genes. Por ejemplo, lo que hizo el investigador chino a finales de 2018, que era editar el genoma de dos niñas que ya han nacido, eso el Comité en una declaración que publicamos en enero, lo denunciamos porque consideramos que el nivel de seguridad que existía, era contrario a que se pudiera aplicar ya a seres humanos. Lo que todavía falta es un nivel de seguridad, que todavía falta avanzar bastante. Yo no podría fecha, pero según se está avanzando, en el momento que se pueda corregir los efectos secundarios indeseados se podrá utilizar. El problema es cómo podemos limitar el uso, porque una cosa es usarlo para curar enfermedades y otra cosa es usarlo para mejorar, para tener seres más altos, más inteligentes. Luego hay otro problema, es que si empezamos a erradicar enfermedades y discapacidades, qué pasa con los que lo siguen teniendo, quedan discriminados.

¿Es posible hacer al ser humano inmortal?

Yo creo que hacer al ser humano inmortal es una utopía, algunos lo están intentando plantear y de hecho han planteado una fecha, pero hoy por hoy me parece una utopía, ahí está el debate, si hemos nacido para vivir eternamente o realmente no hemos nacido para ello. Todavía queda mucho para averiguar eso, de hecho se plantean si estamos o no en los límites del conocimiento. A veces pensamos que año a año podemos conocer más y ya hay algunos autores que plantean que estamos llegando al límite. Sí que hay cosas que no sabemos el por qué y puede que no lo sepamos. El gran debate es si realmente lo nuestro va a ser una gran progresión en avanzar en el conocimiento o estamos llegando a un límite, sobre eso hay dos teorías muy interesantes: lo que plantean que no hay límite, y lo que creen que estamos llegando a un límite del conocimiento.

¿Qué dilemas éticos plantea la investigación con ADN?

Ahora mismo el uso en humanos, de hecho la propia ciencia lo ha denunciado porque dice que es muy prematuro. Una cosa es usarlo en nivel investigación y seguir avanzando, y otra cosa es usarlo terapéuticamente. Plantea también los problemas de cuál es el estatuto jurídico del embrión porque para alguna de estas investigaciones se usan embriones. Sobre todo el gran problema son dos: uno de ellos es que si lo podemos usar para mejorar. Otros creen que entonces el ser humano va a alterar la naturaleza humana. Y otro debate es si lo podemos usar para alterar la línea somática, que no se transmite a la línea germinal. El gran problema que hay ahora mismo es la seguridad, nosotros sabemos que podemos copia o fotocopiar genes, esa tecnología parece que está funcionando, tanto la CRISPR/Cas9, como la nueva la edición de calidad, que se acaba de publicar hace una semana. Sabemos que eso copia, pero no sabemos cuáles son las consecuencias. No es lo mismo decir que esto funciona técnicamente que decir qué efectos provoca, porque por ahora parece que provoca muchos efectos secundarios, más de los que arreglan.

¿Dejará el ser humano de ser propiamente humano si elige el hijo que quiere tener como si fuera una tienda?

El filósofo alemán Jürgen Habermas dice que si empezamos a elegir al hijo, en el fondo estamos privando al hijo de libertad, porque la libertad viene de que cada uno desarrolle su propio proyecto del azar. Si configuramos al hijo, lo estamos predeterminando su futuro, lo estamos cosificando, le privamos de su libertad. El azar, el libre desarrollo de nuestra propia trayectoria es lo que nos hace libres, si nos lo pre configuran nuestros padres esa libertad se pierde.

¿La medicina en el futuro también será cuestión de clases, los pudientes vivirán más y los pobres menos?

La medicina del presente es cuestión de clases, en los países desarrollados hay más posibilidades de curarse que en los países en desarrollo, entonces la medicina del presente, ya es de clases. Lo que es verdad es que algunas de estas biotecnologías nuevas, lo que ofrecen son sistemas muy baratos. El gran cambio de CRISPER Cas/9, que es la biotecnología, es que es barata. Al ser tan barata igual se puede aplicar a todos.

¿Qué investigaciones se están llevando a cabo hoy que nos sorprenderían?