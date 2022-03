Un nuevo fármaco frena el avance de un tipo de cáncer de mama en un 75,8% de pacientes

El fármaco 'trastuzumab deruxtecan' "mejora" la supervivencia libre de progresión del cáncer de mama HER2-positivo en un 75,8% de las pacientes. Así lo revela un estudio internacional que se ha liderado desde Barcelona y que abre una puerta a la esperanza para l as millones de mujeres que sufren cáncer de mama.

La revista 'The New England Journal of Medicine' ha publicado los resultados de este estudio que, según Cortés, De hecho, los resultados con este fármaco han sido "tan positivos" que 'trastuzumab deruxtecan' pasa a ser, según el IBCC, el nuevo estándar de tratamiento en segunda línea para pacientes con cáncer de mama HER2-positivo.