La huella de la Luna en la Tierra: el valioso y sutil rol de nuestro satélite

“La Luna, nuestro satélite, además de ser una fuente de luz en la noche oscura, estabiliza el eje de giro de nuestro planeta. Es un satélite grande, si lo comparamos con el tamaño de nuestro planeta, y debido a ello el eje de giro de la Tierra no está sujeto a inestabilidades caóticas que modifican el clima, como le ocurre por ejemplo al planeta Marte. Modificar esta inclinación significaría que los polos no siempre estarían fríos y que el ecuador no siempre estaría caliente, y precisamentecreemos”, explica Eva Villaver a Informativos Telecinco