Dormir no es de vagos, ni una pérdida de tiempo: "El sueño es el mayor esfuerzo de la madre naturaleza contra la muerte"

Me muero de sueño no es una frase hueca

Hay numerosos estudios que demuestran que se puede morir si no se duerme, igual que si no bebes agua o no comes. Dormir es una necesidad primaria. Lo asegura Walker en su libro y lo corrobora el neurólogo Carles Gaig .

"En animales si no les dejas dormir les generas tal estado de estrés que mueren. Se dan una serie de alteraciones en los sistema autonómico y metabólicos que hacen que el animal fallezca. Dormir es una función fisiológica normal, esencial, como el comer, si no comes o ingieres agua te mueres. El sueño debe tener una función lo suficientemente importante ya que si no duermes no puedes funcionar bien y te mueres."