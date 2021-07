Una nueva investigación sobre el covid sugiere que el origen es animal

Un equipo de investigadores australianos ha llegado a la conclusión de que el origen de la SARS-CoV-2, es zoonótico, es decir a través de una especie animal, tal y como aseguraba la OMS . Los científicos, sin embargo, no "descartan completamente" la hipótesis de que surgiera en un laboratorio , a pesar de que no han hallado evidencias de esto último.

"Nuestro análisis cuidadoso y crítico de los datos actualmente disponible no proporcionan ninguna evidencia de que el SARS-CoV-2 se haya originado en un laboratorio", asegura en un comunicado de la Universidad de Sídney Edward Holmes , que participó en este estudio junto a Andrew Rambaut, de la Universidad de Edinburgo.

En la investigación publicada el miércoles en la web científica Zenodo, se afirma que "no se puede descartar completamente" la hipótesis de un accidente de laboratorio, a pesar de que no existe evidencia alguna sobre ella. No obstante, el equipo de científicos subrayaron que esta situación "refleja más bien el hecho de que los patógenos suelen necesitar zonas muy pobladas para establecerse".