El primer objeto interestelar conocido es tecnología alienígena, según un astrónomo de Harvard

'Oumuamua', el que fuera primer objeto interestelar conocido, avistado por científicos de un observatorio hawaiano en 2017, es en realidad una muestra de tecnología alienígena, lo que significa que es el primer signo de vida inteligente más allá de la Tierra detectado en nuestro Sistema Solar. Al menos eso es lo que sostiene Avi Loeb, uno de los principales astrónomos de la Universidad de Harvard, en su nuevo libro, "Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth", una tesis polémica rechazada por parte de la comunidad científica.