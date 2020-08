Lo de la orina para la picadura de medusa es un mito: lo que sí debes hacer

Es súper frecuente que en nuestras costas se produzcan picaduras de medusa. Si estás de vacaciones y en tu zona es frecuente la presencia de estos animales, no dejes de leer este artículo. Se debe evitar siempre el agua dulce a la hora de tratarlas, por supuesto no emplear la orina como dicta la creencia popular y, siempre que fuera posible, acudir al puesto de socorro.

Síntomas de la picadura

Ojo con la carabela portuguesa

Según recalca el experto de Cruz Roja, en realidad, la picadura de medusa en sí no es peligrosa, pero sí lo es la de la carabela portuguesa , una especie de color violáceo, con una cresta en la parte superior y rellena de gas. Aunque suele ser propia de zonas tropicales, en los últimos años se ha extendido al Mediterráneo. Puede ser letal.

Así, las picaduras de medusa, salvo este caso, suelen traducirse en una reacción leve, que será más aguda cuanto más contacto se tenga con el animal, y generalmente no provoca daño.

Aquí destaca que los niños y los ancianos pueden ser los colectivos más vulnerables en cuanto a las picaduras, ya que no tienen bien desarrollada su inmunidad, o bien porque la tienen mermada por la edad.

Nunca usar agua dulce

Eso sí, el especialista mantiene que, generalmente, y a no ser que se trate de la especie de carabela portuguesa, no suele haber complicaciones en las picaduras de medusa, más allá de que la reacción alérgica se exacerbe, pero no suele ser lo habitual.