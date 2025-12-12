En caso de ser acusado de asesinato agravado, el detenido podría enfrentarse a la pena capital

Qué se sabe del presunto asesino de Charlie Kirk, detenido: Tyler Robinson, de 22 años, y con gran manejo de armas

El detenido por el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, Tyler Robinson, ha comparecido este jueves por primera vez en persona ante un tribunal, después de que se negase a confesar y colaborar con la investigación sobre lo ocurrido el pasado 10 de septiembre.

El joven de 22 años, ha llegado a un tribunal de Utah en medio de fuertes medidas de seguridad, con esposas en las muñecas y en los tobillos, y vestido con ropa de civil.

La comparecencia presencial de Tyler Robinson

Durante la que han sido sus primeras declaraciones en persona, Robinson ha estado acompañado de sus padres y su hermano. Antes de esta comparecencia, tuvo un par más, una fue virtual y la segunda solo por audio.

En esta audiencia, apenas han trascendido informaciones debido a que el juez ha interrumpido su retransmisión para sopesar el derecho del público a conocer detalles del caso ante la preocupación de la defensa de Robinson, que advierten de interferencias de los medios del juicio.

Robinson, que deberá comparecer de nuevo en persona el próximo 16 de enero, está acusado de asesinato agravado, obstrucción de la justicia y manipulación de testigos, entre otros cargos. Con todo esto, el joven se enfrentaría a la pena capital si es declarado culpable del primero de ellos.

¿Quién era Charlie Kirk?

Charlie Kirk era una de las personalidades mediáticas conservadoras más destacadas de Estados Unidos. Contando con millones de seguidores, cofundó en 2012 "Turning Point USA", una organización que aboga por políticas conservadoras en las escuelas secundarias y universidades.

Kirk murió a los 31 años tras recibir un disparo en el cuello mientras participaba en un acto en la Universidad Valle de Utah, en la ciudad de Orem, el pasado 10 de septiembre.