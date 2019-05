Lo que tu ropa esconde: así puede perjudicar tu salud

La industria textil emplea compuestos tóxicos que no solo afectan al medioambiente, sino también a la salud de los trabajadores de las fábricas. Estudios recientes indican que, según el uso y el tipo de ropa, los consumidores también podrían tener algo más que una simple alergia cutánea. Estos riesgos no están adecuadamente recogidos en las legislaciones sobre productos textiles. Además, según los científicos podrían incluso significar "riesgos de cáncer no asumibles para los consumidores".