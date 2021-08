Los chats archivados permanecerán así guardados hasta que el usuario decida desarchivar manualmente la conversación, y solo entonces podrá regresar a la lista principal de conversaciones . Así, puedes colocar de manera temporal en este apartado los chats relacionados con el trabajo o los contactos laborales, como el de tu jefe. Los mensajes no se pierden, pero no sabrás de ellos hasta que no los saques de aquí, no recibirás notificaciones ni los verás en tu lista principal.

Organizar los chats en este modo oculto de manera temporal es muy sencillo. Una vez hayas archivado los chats que quieras ocultar, sólo tienes que pulsar en los tres puntitos de la parte superior de la pantalla y abrir Ajustes > Chats y activar la casilla de 'Mantener los chats archivados'. A partir de este momento, todos los chats que archives, ya sean de grupos o chats individuales, no aparecerán en la pantalla principal, ni siquiera cuando reciban nuevos mensajes, y no verás ningún tipo de notificación sobre ellos. Esto en el caso de Android.



Si tienes iPhone, puedes archivar chats arrastrando hacía la izquierda el chat en cuestión. En iOS los chats se mantendrán archivados de manera indefinida hasta que vayas a buscarlos para desarchivarlos de la misma forma. Para encontrar los chats archivados debes arrastrar la página principal hacia abajo y, casi por arte de magia, aparecerá la opción 'Chats archivados' en la parte superior de la pantalla.



No se trata de un 'modo vacaciones' al uso, ni del típico modo 'fuera de la oficina' típico de los correos electrónicos, pero esta nueva funcionalidad añadida a los chats archivados permite configurar de manera muy precisa todo lo que no queremos que nos moleste durante nuestros días de descanso. Si no quieres saber nada sobre algunos chats laborales o personales, esta es la manera de dejarlos de lado unos días.