Décimos escondidos entre cárceles y cantinas: el Gordo se busca en el Minihollywood de Almería

El parque temático Oasys Minihollywood, en Tabernas (Almería), ha acogido este viernes la octava edición de "Se busca el Gordo", una iniciativa impulsada por un lotero de Almería conocido por esconder décimos del Sorteo Extraordinario de Navidad en escenarios poco habituales

Desde las 10.00 horas, los asistentes han podido recorrer el poblado del oeste en busca de alguno de los 20 décimos del número 98126, ocultos en distintos rincones del parque. La actividad se ha desarrollado en un ambiente festivo, con puestos de castañas asadas, chocolate con churros, algodón de azúcar y almendras garrapiñadas instalados entre la iglesia y el salón del poblado.

Desde las 10.00 horas, los asistentes han podido recorrer el poblado del oeste en busca de alguno de los 20 décimos del número 98126, ocultos en distintos rincones del parque. La actividad se ha desarrollado en un ambiente festivo, con puestos de castañas asadas, chocolate con churros, algodón de azúcar y almendras garrapiñadas instalados entre la iglesia y el salón del poblado.

El recinto, que se ha engalanado con iluminación y decoración navideña y ha programado espectáculos especiales por estas fechas, ha respaldado la propuesta desde el primer momento. Desde Oasys Minihollywood han dado un "sí rotundo" a la iniciativa cuando el lotero planteó trasladarla hasta el desierto de Tabernas.

Una búsqueda que se ha convertido en tradición

"Es uno de los escenarios que llevaba pensando desde hace bastante tiempo", ha explicado el propio Ibáñez, quien el pasado año decidió dedicar esta acción a los profesionales sanitarios de Almería y Granada que le atendieron tras superar un grave problema coronario.

Los participantes han buscado sobres rojos que contenían una papeleta equivalente a un décimo del sorteo de Navidad. Según el promotor, los sobres podían encontrarse “en cualquier sitio”, desde la horca o la cantina hasta la cárcel, la oficina del sheriff o la peluquería del poblado.

Desde la administración de loterías, situada en la calle Artés de Arcos de la capital almeriense, han confiado en poder celebrar este año el premio en el propio parque temático, apenas tres días antes de que se celebre el sorteo.

Una forma original de animar las ventas

La iniciativa nació como una forma de incentivar las compras navideñas en el barrio durante un periodo de obras y, desde entonces, ha llevado la búsqueda de décimos por distintos escenarios, tanto por las calles de Almería como incluso bajo el mar, con una edición en la que participaron submarinistas.

En los últimos años, La Trece ha repartido premios destacados del Sorteo Extraordinario de Navidad. En 2023 vendió uno de los décimos del Gordo, en 2022 repartió un cuarto premio y en 2021 distribuyó 8,5 millones de euros correspondientes a un tercer premio.

Un gesto nacido en la UCI

Jesús Ibáñez suele decir que nació de nuevo el año pasado, aunque su DNI marque 52 años. Lo afirma después de haber superado un grave problema coronario que le llevó primero al Hospital Torrecárdenas de Almería y, tras un cateterismo fallido, al Hospital Universitario de Granada, donde fue intervenido de urgencia con una operación de triple bypass. "Me han salvado la vida", decía.

De aquella experiencia, el lotero de la administración número 13 de Almería se quedó sobre todo con el trato humano recibido. "Que son grandes profesionales lo sabemos todos, pero la humanidad con la que me han tratado no se aprende en las universidades", aseguraba emocionado al recordar a médicos, enfermeros, celadores y auxiliares que le acompañaron mientras se debatía entre la vida y la muerte en la UCI.

Fue allí donde decidió que quería tener un gesto con quienes le cuidaron. Cuando pudo regresar a su despacho, rescató un número que llevaba meses en un cajón, el 08833, y tomó una decisión poco habitual: no venderlo. Regaló 40 décimos, veinte para cada hospital. "El trabajo que hacen no tiene precio, y la forma en la que me han tratado tampoco. Se lo merecen", explica.

De una forma u otra este lotero encuentra cada año una forma original de repartir suerte e ilusión.