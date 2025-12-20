Chubascos en buena parte del territorio este sábado: serán localmente fuertes en Baleares, Cataluña y Galicia

La jornada de este sábado está marcada por la inestabilidad debido a la llegada de un nuevo frente a España

El invierno llega a España con frío y adelanta una Navidad blanca

La llegada del invierno astronómico, que comenzará este 21 de diciembre a las 16:03 horas peninsular, estará acompañada de borrascas y frentes que traerán lluvias en gran parte del país, así como nevadas, tanto en zonas de montaña como en cotas más bajas, y un acusado descenso de las temperaturas, con máximas de -8ºC en el centro peninsular previstas para este domingo, como ha avanzado el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, que prevé que el inicio de las fiestas navideñas esté marcado por el frío.

Este sábado, la jornada está marcada por la inestabilidad debido a la llegada de un nuevo frente a España. Así, habrá chubascos en buena parte del territorio que serán localmente fuertes en Baleares, Cataluña y también en Galicia. Mientras, en las montañas de la mitad norte nevará y bajará la cota hasta unos 800-900 metros, por lo que también podrán verse copos de nieve en zonas más bajas, especialmente en zonas de la meseta norte próximas a las montañas, con las temperaturas serán un poco más bajas.

Una borrasca traerá precipitaciones en casi todo el país el domingo

Para el domingo, una borrasca traerá precipitaciones en casi todo el país, que serán menos probables en el Mediterráneo, mientras que las lluvias serán más abundantes en Galicia, Pirineos y Andalucía. En cuanto a la nieve, el portavoz ha señalado que no solo estará presente en zonas de montaña, sino en áreas más bajas, con bajada en la cota de nieve hasta 700-800 metros en el noroeste peninsular, por lo que podría nevar en especial en la zona oriental de Castilla y León.

En el resto del territorio, la cota de nieve "tampoco estará mucho más alta", en torno a unos 1.000 metros, por lo que Del Campo ha recomendado consultar el estado de las carreteras, ya que la nieve podría afectar al tráfico rodado. También espera un descenso térmico en buena parte del país, con heladas en el norte y centro peninsular y ambiente frío durante las horas centrales del día. Así, en Castilla y León las máximas quedarán por debajo de 6ºC y en la zona centro estarán por debajo de los 8ºC.

Las temperaturas nocturnas no cambiarán demasiado

De cara al lunes, Del Campo ha avanzado que continuará el paso de frentes asociados a borrascas, con un tiempo "inestable". Serán probables los chubascos en amplias zonas del territorio, con precipitaciones que no serán "tan abundantes" como las del domingo. Las más intensas se darán en Galicia, zonas de montaña del sur y sobre todo en Baleares y en Cataluña, donde localmente podrán ser fuertes. Además, volverá a nevar en zonas de montaña y áreas más bajas. Así, la cota se situará en torno a 500-800 metros en el norte y en torno a 800-1.000 metros en el sur, con tendencia a subir a lo largo del día. Por ello, el portavoz recomienda consultar el estado de las carreteras, ya que volverá a nevar en zonas bajas.

Las temperaturas nocturnas no cambiarán demasiado, y se esperan heladas en el norte y este de la Península, mientras que las diurnas tampoco variarán, salvo en el Mediterráneo, donde bajarán. Así, en León, Palencia o Ávila podrán bajar hasta 4-5ºC bajo cero, con temperaturas diurnas por debajo de los 5ºC en la meseta norte y un ambiente "bastante frío". En la zona del Mediterráneo, Valencia o Barcelona no pasarán de 13ºC.

Es probable que el martes llegue una nueva borrasca

De cara a los siguientes días, el portavoz ha avanzado que es probable que el martes llegue una nueva borrasca con precipitaciones en amplias zonas de la Península, menos probables en el área mediterránea y con una cota de nieve más alta que en días previos, por la llegada de aire atlántico más templado que traerá una subida de temperaturas. Sin embargo, esta subida será "pasajera", ya que, para los días de Nochebuena y Navidad, es probable que vuelvan a descender las temperaturas, cuando se esperan heladas en el este peninsular, que en días siguientes podrían extenderse a amplias zonas del interior.

En cuanto a las precipitaciones, Del Campo ha indicado que, aunque hay incertidumbre para estos días, podría llover en el norte, centro y este de la Península, también en Baleares, con nevadas en zonas de montaña, sin que se descarten en áreas más bajas en páramos del este peninsular. Por otra parte, durante los próximos días, en Canarias soplarán vientos del norte y del nordeste con intensidad, que arrastrarán nubes al norte de las islas con posibles lluvias en ese sector de las más montañosas. Mientras, no habrá grandes cambios en las temperaturas y serán suaves.

El año se despide con frío

De cara a la semana de 22 al 28 de diciembre, AEMET ha avanzado que llegarán masas de aire frío que provocarán un descenso de las temperaturas. Así, el ambiente será "plenamente invernal", con valores por debajo de lo normal para esta época. Además, es probable que llueva en amplias zonas del territorio, en especial en el tercio oriental peninsular y Baleares, con nevadas tanto en montañas como en zonas a menor altitud.

Para la semana del 29 de diciembre al 4 de enero, aunque aún con incertidumbre, también sería fría, con temperaturas por debajo de lo normal en todo el país. Además, se registrarán lluvias y nevadas en sur y este peninsular, así como en los dos archipiélagos. Asimismo, entre los días 5 y 11 de enero podrían continuar las bajas temperaturas en zonas del este y sur peninsular, aunque la incertidumbre al respecto es "muy elevada" y no hay una tendencia clara en cuanto a las precipitaciones.

Desplome térmico en España

Por su parte, el portal meteorológico eltiempo.es ha coincidido en que habrá un "cambio notable" desde este domingo, que traerá "un fuerte desplome térmico", que coincide con el día de llegada del invierno astronómico. De cara al martes, las lluvias entrarán desde el noroeste dejando precipitaciones intensas en Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y el este de Andalucía. Al final del día, un nuevo frente alcanzará el norte, con lluvias intensas en Galicia y el Cantábrico.

Para los días de Nochebuena y Navidad, eltiempo.es ha asegurado que "la única certeza es la inestabilidad", dada la complejidad de la situación atmosférica y la evolución de los días previos, por lo que las previsiones ofrecen dos escenarios posibles. En el primero, las precipitaciones remitirían el día 24, con lluvias débiles en el Cantábrico y Baleares, mientras que el día de Navidad destacaría el frío en la mitad norte de la Península. El segundo escenario contempla precipitaciones más intensas durante la jornada de Nochebuena, que afectarán al noroeste, Castilla y León, Extremadura, Andalucía oriental, Baleares y Cataluña, con una cota de nieve variable entre los 800-1.300 metros.

Las precipitaciones podrían ser abundantes en Navidad

Así, el día de Navidad, las precipitaciones irían a más y la cota de nieve podría descender hasta los 700-1.200 metros. En cuanto a las temperaturas, eltiempo.es ha avanzado que el lunes descenderán "hasta tocar fondo", con un ambiente invernal y frío para la época en amplias zonas entre el domingo y el martes. Ese día las máximas quedarían por debajo de los 10ºC en gran parte del país, con valores de entre 3-6ºC en amplias zonas del interior, mientras que en el sur llegarán hasta los 16-17ºC.

Además, darán descensos en las mínimas, con heladas generalizadas en el interior, aunque sin caídas "bruscas" debido a la nubosidad y el viento por lo que la mayor parte del país se quedará por debajo de los 10ºC. Tras la jornada del lunes, eltiempo.es ha señalado que la incertidumbre seguirá siendo "muy elevada", aunque "lo más probable" es que haya "un ligero ascenso térmico, manteniendo un ambiente frío e invernal".