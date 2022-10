La realidad es que el discurso de la princesa Leonor tuvo un fondo muy potente , con el recurso literario de los Me importa, pero le faltó esa pasión e intensidad que ya se le pide a Leonor. La princesa sí supo controlar los nervios....hasta que su padre la felicitó, porque fue entonces cuando se puso más nerviosa y se llegó a aplaudir a sí misma mientras el resto del en el Teatro Campoamor de Oviedo rompía en aplausos. Su padre le dijo entre risas que ella no se tenía que aplaudir.

"Su labor me empuja, a todos en realidad, a seguir aprendiendo", ha señalado. "He leído sobre cada uno de ellos y me impresiona todo lo que han conseguido. Me importa y me interesa, porque sé que su trabajo, sus esfuerzos, miran al futuro e influyen en el presente", ha asegurado, en la que ha sido su cuarta intervención en esta ceremonia.