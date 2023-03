'Todo a la vez en todas partes', la locura multiversal de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, se ha alzado como la gran triunfadora en la 95.ª edición de los Premios Oscar. En la edición de este año, presentada por Jimmy Kimmel, no se ha podido evitar recordar el incidente protagonizado el año pasado por el actor Will Smith .

El cómico no ha podido evitar hacer referencia al bofetón de Will Smith a Chris Rock el pasado año en los Premios Oscar, con el particular humor que le caracteriza: "Queremos que se diviertan, se sientan seguros y, lo que es más importante, queremos que yo me sienta seguro. Si alguien comete un acto de violencia, se le dará un Oscar y un discurso de 19 minutos. Prometido. Si pasa lo que pasó el año pasado, no hagas nada. Como el año pasado. O dale un abrazo al asaltante".