El Atlético de Madrid despide a Almudena Grandes, socia y gran aficionada rojiblanca

"No hay palabras para retratar este dolor, no hay palabras para decirle adiós a Almudena Grandes. Ella sí tuvo palabras para todo, fue memoria, historia viva de este país. Ella representó la conciencia, la valentía, el coraje de vivir y contarlo. Nos fascinaste con 'Las edades de Lulú' y escribiste unos verdaderos episodios nacionales del siglo XX español. Estoy desolada por perderte y me siento privilegiada por haberte conocido. Descansa en paz, Almudena. Te seguiremos leyendo. Seguiremos disfrutando contigo", ha escrito.