BarcelonaLos Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres por agredir a un vigilante del Metro de Barcelona con una porra y que ya tenían antecedentes por hechos similares que se remontan al año 2023.

El juez ha decretado la prohibición de acceder a las instalaciones del Metro para los dos hombres, a petición de la policía autonómica.

Los Mossos recuerdan que trabajan conjuntamente con TMB, que tiene 10.000 cámaras de seguridad en la red del Metro.