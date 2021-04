Las críticas a la brutalidad policial se cuelan en la alfombra de los Oscars

Otro ejemplo de reivindicación antirracista en los Óscar fue la actuación de H.E.R., nominada a mejor canción con el tema "Fight For You" de 'Judas y el mesías negro' y que cerró su interpretación en la antesala de la ceremonia con el puño al aire y con mensajes de "power to the people".