Cambio climático, anécdotas y consejos: Danny DeVito premio Donostia San Sebastián

DeVito ha advertido este sábado, antes de recibir en una gala el Premio Donostia del Festival de San Sebastián , de los riesgos del cambio climático y ha criticado --sin citarlo directamente-- al presidente de Estados Unidos, Donald Trump , por "dar la espalda al calentamiento global". "Vengo de un país que ha dado la espalda al calentamiento global y a todos los acuerdos. No estamos en una buena situación, espero poder cambiarlo con las elecciones próximas y parar la destrucción que está aconteciendo", ha señalado el actor en rueda de prensa.

También ha hecho un aparte en su labor como productor, destacando el día que leyó el guión de Rerserovir Dogs y pidió conocer a la persona que lo había escrito. "Le dije a Tarantino que quería hacer su próxima película y le pedí que no me contara la idea, no hacía falta", ha explicado.