La película 'Dirty Dancing' tendrá una secuela: 33 años después, Jennifer Gray volverá a ser la protagonista

El éxito de la primera película, de 1987, traspasó fronteras. Logró cerca de 214 millones de dólares de recaudación, y reinventó el género del baile y consiguió atrapar al espectador en su estreno en las salas de cine en 1987. Fue galardonada con diversos premios entre los que destaca el Oscar a la Mejor Canción Original por '(I've Had) The Time of My Life'.

El musical 'Dirty dancing' volverá al Teatro Olympia de València el 1 de septiembre

En su gira por España el show cuenta con música en vivo y se puede disfrutar, asimismo, de la versión original de las fantásticas y memorables canciones de la película, como 'Hungry Eyes', '¡Hey! Baby', 'Do you Love Me?' y '(I've Had) The Time of My Life'.