Iván Sevilla 27 DIC 2025 - 19:32h.

En agosto de este 2025, el técnico asumía el reto de dirigir a las chicas del Valencia Femenino B

Los fallecidos en el naufragio de un barco en Indonesia son un entrenador de fútbol y tres de sus hijos

ValenciaLa tragedia del naufragio de un barco turístico con españoles desaparecidos en Indonesia golpea al mundo del fútbol por la muerte del entrenador Fernando Martín, quien dirigía al Valencia CF Femenino B.

Y es que el valenciano es uno de los ya declarados fallecidos en el suceso en el que han sobrevivido su mujer y una hija. En cambio, sus otros tres niños, de 9,10 y 12 años, también han perdido la vida.

En redes sociales, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha mostrado su "dolor por la pérdida" del técnico de 44 años: "Deseamos expresar nuestras más sinceras condolencias a familiares y amigos".

Los futbolistas de la plantilla de Primera División del Valencia CF han guardado un minuto de silencio antes de su entrenamiento de cara a los próximos partidos, este 27 de diciembre.

Otros clubes como el Real Madrid se han sumado a los lamentos por el fallecimiento del entrenador: "Inmensa consternación por lo ocurrido, expresamos nuestras condolencias y cariño a su esposa, Andrea, y a su hija, Mar, en estos momentos tan difíciles".

El Deportivo Alcoyano, donde Fernando Martín jugó "durante las temporadas de promoción a Segunda A, incluida la del ascenso en 2011/2012", ha expresado su "más sentido pésame a la familia y seres queridos".

Desde el FC Cartagena han recordado igualmente que el valenciano vistió la camiseta blanquinegra como defensor central en el equipo murciano y han trasladado sus condolencias.

Más de una década en el club

El técnico valenciano se estrenaba esta temporada 2025/2026 como dirigente de las chicas que aspiran a jugar en el primer equipo. En agosto, se ponía al frente del conjunto que milita en la Tercera RFEF.

Su objetivo era que el filial valencianista pudiera recuperar la categoría que había perdido anteriormente y seguir formando a las futbolistas. Aprovechando su larga trayectoria en el club ché.

Fernando Martín acumulaba más de una década ocupando distintos cargos y desempeñando diferentes funciones en el VCF Femenino y en la Academia VCF, según apuntó la entidad por entonces.

Una avería en el motor, según el reporte preliminar

El naufragio de la embarcación se produjo a las 20:30 horas cuando navegaba cerca de la isla de Padar en Bali, desde donde parten las excursiones turísticas que van hacia la isla de Komodo.

Así lo han comunicado las autoridades indonesias, que continúan con las labores de rescate de las personas desaparecidas. Podrían extenderse hasta tres o cuatro días, han avanzado fuentes diplomáticas.

Las mismas han señalado que el hundimiento del barco pudo originarse tras una avería en el motor, según el reporte preliminar. El consulado español en Yakarta está prestando toda la atención a la madre e hija supervivientes.