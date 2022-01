Rigoberta Bandini se postula como favorita para Eurovisión 2022 frente a Chanel

En total ha obtenido 111 puntos , seguida por Rayden ("Calle de la llorería", con 90), Xeinn ("Eco", 81) y Gonzalo Hermida ("Quién lo diría, 76), que también han conseguido la clasificación. Por contra, se han quedado fuera de la final Marta Sango ("Sigues en mi mente", 63), Javiera Mena ("Culpa", 50) y Sara Deop ("Make you say", 48).

A la benjamina Sara Deop le ha correspondido cerrar con la sensual "Make You Say". Sin embargo, tras siete actuaciones previas con imaginería ochentera, su túnel de neones, los patines sobre ruedas y los tonos fucsia no han llamado demasiado la atención.

"Lo he disfrutado mucho, que hubiese público me ha ayudado mucho, la gente me ha dado un calor y un amor que he disfrutado", ha dicho la gran triunfadora de la noche en rueda de prensa, antes de bromear sobre el tamaño del pecho de su escenografía: "La teta nunca es suficientemente grande".