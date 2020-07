Loquillo inyecta salud y Rock And Roll al mayor concierto de la "nueva normalidad"

Loquillo ha irrumpido este viernes para ofrecer "Salud y Rock And Roll" , vestir de tiros largos "la nueva normalidad" de la música española y romper el silencio ominoso que cayó sobre el multitudinario Wizink Center desde que Isabel Pantoja y Camela cantaran aquí sus verdades hace justo 4 meses.

Pruebas médicas para no comprometer a los espectadores

Hasta el personal del recinto ha debido someterse a una prueba médica para asegurar que su estado de salud no podía comprometer a los espectadores , que abonaron 30 euros de entrada para asistir en persona a este evento de carácter benéfico desarrollado a favor del Banco de Alimentos de Madrid.

Bajo estas circunstancias, el concierto ha arrancado puntual a las 21 horas 30 con Loquillo acompañado de toda su banda para brindar si no sus versos más emblemáticos, esta vez sí los más pertinentes: "Sólo hay un secreto que me lleva hasta aquí / Que ha muerto el silencio en las calles de Madrid ".

"No sería humano si no dijera que la emoción es tremenda"

Desde diciembre de 2017 , cuando ofreció un apoteósico fin de su gira "Salud y Rock And Roll", no recalaba en este lugar el deslenguado músico catalán que, hasta la pandemia, se había propuesto presentar en espacios reducidos más íntimos su más reciente álbum, "El último clásico" (2019).

Casi nada ha sonado esta noche de ese trabajo, a la espera de su "tour" propio , en favor de un repertorio plagado de éxitos reconocibles , de sus "Territorios libres" a "El hombre de negro" ("Voy de negro y de negro me verás").

"No sería humano si no dijera que la emoción es tremenda. Durante estos meses todos hemos perdido a gente, a familiares y amigos que no volverán pero que estarán siempre en nuestros corazones", ha destacado un "loco" tocado que ha querido acordarse especialmente de Almudena Sánchez y David Gistau con "El rompeolas".