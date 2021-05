Miguel Bosé, multado por defraudar a Hacienda

Las resoluciones del Tribunal Económico Administrativo , ahora confirmadas por el TSJ de Madrid, las deducciones que se aplicaron a las liquidaciones no procedían ya que eran gastos personales de Miguel Bosé, socio único de la sociedad.

Los gastos personales de Bosé: Compra de jamones y entrenamientos

Entre las facturas que Bosé trataba de pasar como gastos de empresa denegó se encuentran varias de tratamientos de fisioterapia y entrenamiento físico, "que no están relacionados con la actividad desarrollada por la sociedad (Costanagua). La Agencia tributaria Tampoco admite las de las facturas relativas a la compra de productos ibéricos (jamón y lomo) ya que, aparte de que no son deducibles los gastos de representación y regalos, no consta acreditada ninguna relación de esos gastos con los ingresos de la sociedad, recalca la sentencia.