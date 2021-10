En la entrevista, el artista de Liverpool también hace referencia a las acusaciones de estropear el grupo al pedir a los abogados que resolvieran sus disputas o que se diga que fue él quien rompió la banda al responder a la pregunta de un periodista afirmando que los Beatles ya no existían: "Tuve que vivir con eso porque eso era lo que veía la gente. Todo lo que pude hacer es decir que no".

Respecto a su decisión de continuar su carrera en solitario, McCartney responde: "Detente ahí, no soy la persona que instigó la división. Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo que se iba de los Beatles".