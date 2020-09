Conciertos no, toros sí: polémica corrida de toros en Granada con Ponce de cabeza de cartel

La polémica está servida en Granada. Corridas de toros sí, pero conciertos no . Si la actuación de Izal fue cancelada a comienzos de mes por la pandemia de coronavirus, ahora se ha dado luz verde en el mismo escenario, la Plaza de Toros de Granada a la corrida con un cabeza de cartel de portada, nada menos que Enrique Ponce.

La celebración de espectáculos taurinos no es aplaudida por colectivos y grupos políticos como Podemos-IU en el Ayuntamiento de Granada, que las considera un riesgo sanitario y no entiende por qué se da luz verde a estos eventos y no a conciertos y ha criticado el abandono de la industria musical. La coalición de izquierdas ha reprocha al gobierno local bipartito que, "mientras se castiga al sector de la música en directo y se prohíben conciertos, sí permite la celebración del evento taurino con aforo para 2.000 personas, por lo que pide que se realice una valoración de riesgos sanitarios".