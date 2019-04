Locura en las redes con el primer teaser de Star Wars: Episodio IX

El regreso de J.J. Abrams

Trending Topic garantizado

En las redes sociales, como cabe esperar por el elevado número de visualizaciones del teaser nada más salir, los usuarios han colocado a Star Wars como trending topic absoluto... Básicamente porque no solo ha entrado en el top nacional el término 'Star Wars' entre los más escritos, sino que también se han colado de golpe 'The Rise of Skywalker'; 'Palpatine'; #Episode IX; 'Star Wars Celebration'; 'StarWars IX'; 'Episodio IX'.