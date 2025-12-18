La directora del CNI y su predecesora niegan que el abogado de Junqueras fuera espiado

Esta es la tercera vez que Esteban declara como imputada por los ataques a móviles con Pegasus. De momento, está siendo investigada en cinco causas.

El juez del 'caso Leire Díez' pide las investigaciones de la UCO sobre la otra presunta trama que instruye la AN

La directora del CNI, Esperanza Casteleiro, y su predecesora, Paz Esteban, han negado este jueves ante la jueza que el CNI espiara en 2020 a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras, según la información desclasificada por el Consejo de Ministros.

Según fuentes jurídicas, Casteleiro, como testigo, y Esteban, en calidad de investigada, han comparecido por videoconferencia ante la jueza de instrucción número 24 de Barcelona, que investiga las querellas de Van den Eynde y del exeurodiputado Jordi Solé por el espionaje a sus móviles con el software Pegasus.

Esteban y Casteleiro fueron citadas para dar explicaciones sobre los ataques con Pegasus que sufrieron los móviles de Van den Eynde el 13 de mayo de 2020, durante una reunión por videoconferencia con otros defensores de la causa del procés, y de Jordi Solé, cuyo teléfono presenta tres ataques en junio del mismo año.

Ambas aportaron a la causa una pericial informática que confirmaba los ataques, respaldando los hallazgos del laboratorio canadiense Citizen Lab, que detectó infecciones con Pegasus en los móviles de más de 60 independentistas.

La jueza solicitó al Consejo de Ministros la desclasificación de la información secreta relativa al supuesto espionaje denunciado a Van den Eynde y Solé, y el Gobierno confirmó que no se había llevado a cabo ninguna “actuación” sobre ellos, autorizando únicamente a las responsables del CNI a declarar en esos términos.

Casteleiro y Esteban se han ceñido a la autorización del Gobierno, insistiendo en que no hubo “actuaciones” del CNI sobre los querellantes, y han evitado cualquier otra pregunta sobre Pegasus amparándose en que se trata de información reservada por la ley de los servicios secretos.

Un informe de Amnistía Internacional

Los querellantes han aportado al juzgado un informe del Gobierno que, a requerimiento de Amnistía Internacional en base a la ley de transparencia, sostiene que ningún cuerpo ni fuerza de seguridad de España cuenta con Pegasus, un software que la empresa israelí NSO comercializa, en principio, solo a Estados.

Los abogados de la acusación preguntaron a Esteban si sabía de la existencia de ese informe, a lo que la exdirectora del CNI respondió que sí, y si conocía el informe pericial que detectó Pegasus en los móviles de Van den Eynde y Solé, a lo que también contestó afirmativamente, sin más explicaciones.

En un comunicado, la entidad pro derechos humanos Iridia, que ejerce la representación jurídica de Van den Eynde en este procedimiento a través del abogado Brian Ventura, ha denunciado que tanto Esteban como Casteleiro “continúan sin dar explicaciones” en sede judicial sobre “uno de los casos de espionaje con Pegasus más grandes de Europa”.

"Una marco legal restrictivo"

En este sentido, Iridia lamenta que la directora del CNI y su predecesora se amparen “en un marco legal restrictivo que no garantiza las salvaguardas mínimas exigidas por los estándares internacionales”.

Iridia ha mostrado su preocupación ante lo que considera una “falta de garantías de no repetición” y un marco legal “obsoleto”, con un control judicial previo del CNI que consideran “insuficiente e inadecuado”, agravado por la aplicación de la Ley de Secretos Oficiales de 1968.

Por este motivo, insiste en que la desclasificación de la información secreta sobre este tipo de casos es “imprescindible” para avanzar en la investigación, depurar responsabilidades y garantizar la reparación de las personas afectadas.