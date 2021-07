Uno de los primeros problemas que surgieron, y que sigue aún vigente, fue la cuestión del amateurismo, ya que Coubertin no quería ningún atisbo de profesionalismo en los Juegos. De esta manera, se acordó no entregar medallas de oro, sino de plata y bronce para los dos primeros. El oro no se introdujo en los Juegos hasta la edición de Londres en 1908.