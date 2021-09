Ibai llanos y Gerard Piqué anuncian la creación de un mundial de globos

La pareja formada por el streamer Ibai Llanos y el futbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué no deja de sorprendernos con sus cada vez mas locas colaboraciones. La última idea de estos dos emprendedores en las retransmisiones a través de Twitch no la veíamos venir: los dos anunciaron la creación de un mundial de globos.

Pero no, ellos no hablan de globos aerostáticos, que eso ya tiene un mundial oficial. El streamer vasco y el defensa central van a organizar un mundial mucho más especial y que tiene como protagonista un pequeño globo hinchable de goma. La competición deportiva al más alto nivel se llamará 'Balloon World Cup' y tendrá lugar el próximo 14 de octubre, y se emitirá en directo en el canal de Twitch de Ibai. La disciplina es un duelo que enfrenta a dos jugadores que intentan que un globo no llegue a tocar el suelo. por turnos van golpeando el globo y, el que lo deje caer, queda eliminado. Este 'deporte' ha surgido de un reto que se hizo viral hace unas semanas en las redes sociales.