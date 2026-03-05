El exmarine es Brian McGinnis, actual candidato al senado para Carolina del Norte

Última hora de la guerra en Irán: Israel ataca el centro de Beirut de noche en busca de centros de operaciones de Hizbulá

En el marco de la guerra de EEUU e Israel contra Irán y al grito de “nadie quiere luchar por Israel”, un veterano del cuerpo de marines interrumpió una audiencia del Senado de Estados Unidos para manifestarse contra la acción militar en Irán.

En el vídeo, que muestra el momento preciso de los hechos, se puede observar cómo varios agentes tiran con fuerza del hombre para sacarlo de la sala mientras este se resiste. Tiempo después, el hombre fue detenido.

Tuvo que intervenir un senador

El soldado se trataba de Brian McGinnis, un exmarine y actual candidato al senado para Carolina del Norte que, en plena audiencia, no dudó en mostrar su opinión sobre el conflicto en el que Estados Unidos lucha junto a Israel.

“No queremos librar una guerra por Irán con Israel”, mencionaba el hombre mientras los agentes de seguridad intentaban aplacar sus gritos y sacarle de la sala.

Estos hechos ocurrieron durante una sesión del Subcomité de Servicios Armados y, hasta uno de los senadores allí presentes, Tim Sheehy, participó en el forcejeo contra McGinnis, que se aferraba con fuerza a la puerta de la sala para evitar ser expulsado del lugar.

Soldados muertos en el conflicto

Desde que se inició la guerra entre Israel y Estados Unidos contra Irán, ya son varios los fallecidos que el conflicto ha dejado en las filas estadounidenses. A jueves 5 de marzo, las autoridades del país ya han publicado los dos últimos nombres de los seis soldados muertos en un ataque iraní contra Kuwait en el marco del conflicto desatado por la ofensiva sorpresa lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, un día después de identificar a los otros cuatro fallecidos.

El Pentágono ha indicado en sendos comunicados que los militares son Jeffrey O'Brien y Robert Marzan, cuya identificación "será completada por el forense". Ambos eran parte de la Reserva del Ejército y trabajaban en logística en un centro de mando en Port Shuaiba, Kuwait, alcanzado el 1 de marzo por un dron.

El Departamento de Defensa ya identificó el miércoles a los otros cuatro muertos en el citado ataque, que está bajo investigación, en el marco de la respuesta de Irán a la ofensiva, a la que ha reaccionado atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

Hace unas horas, el Secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, publicó un vídeo en sus redes sociales en el que informaba de que Estados Unidos "apenas había comenzado a luchar", una mensaje claro de amenaza hacia el ejército iraní.

El Ejército estadounidense ha confirmado oficialmente solo seis militares muertos en estas acciones de Irán, donde las autoridades han elevado ya a más de mil los muertos, incluidos civiles, por la ofensiva de Estados Unidos e Israel, entre ellos el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei.