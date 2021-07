Una joven influencer comparte su cambio físico en 10 años: "Claramente he ganado peso, ¡pero no es nada malo!"

"Sí, claramente he ganado peso, ¡pero no es nada malo! Estoy más sana y más fuerte tanto física como mentalmente. Y estoy muy orgullosa de eso. Supongo que lo que estoy diciendo es que el cambio lleva tiempo. Definitivamente no soy exactamente la misma Karina que era hace diez años. He evolucionado a la versión Karina 2.0. Y creo que ella es bastante fabulosa".