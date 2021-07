Una mujer comparte la diferencia entre sus fotos posando y sin posar para lanzar un mensaje de 'body positive'

Karina Irby , una joven diseñadora de trajes de baño de Australia, ha compartido en sus redes sociales un mensaje de 'body positive' que se ha vuelto viral al instante. Para ello no ha dudado en compartir en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores, diferentes fotos de ella totalmente al natural.

Junto con sus fotografías la joven lanza un mensaje de 'body positive' que trata de concienciar sobre que todos los cuerpos son bonitos tal y como son: "Solo un recordatorio amistoso de que el 99% de las veces solo publicamos nuestras mejores fotos. ¡Es simplemente normal! Pero también es importante recordar el poder de las poses, los ángulos, la iluminación y el estilo de la ropa. La foto dos es simplemente relajada y normal. Entonces, si me ves en la playa, con la guardia baja ... me veré así. No te compares O te juzgues a ti mismo por el feed social de alguien, nunca."