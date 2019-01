Quitarse kilos de encima... y no recuperarlos

Las fechas navideñas marcan un antes y un después al pesarnos en la báscula. Muchas personas temen el momento de regresar a la rutina tras los excesos derivados de la Navidad. Volver al gimnasio, a la actividad diaria o simplemente a comer equilibradamente se convierte en todo un reto. Un experto desvela cuáles son las claves para reducir el peso y que no se convierta en "efecto yoyó".

Según el endocrinólogo Bartolome Burguera, la parte más difícil de realizar una dieta no es comenzarla si no mantener esa pérdida de peso a largo plazo. Este especialista cree que "la obesidad está en aumento y los tratamientos no terminan de ser efectivos".