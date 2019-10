Leer 6 minutos antes de dormir te puede reducir el estrés un 68% e incluso hacerte mejor persona

Vivimos enganchados a las nuevas tecnologías y no nos deshacemos de ellas ni en los segundos previos a dormir. Esta 'adicción' no es una broma, se llama nomofobia y la padecen uno de cada diez españoles. Tras un largo día por fin nos metemos en la cama, pero no sin antes echar un vistazo a las redes sociales, enviar los últimos mensajes a tus amigos, familiares o pareja, contestar los últimos correos del trabajo o pasarte el nivel del juego al que estás enganchado.