Adiós pareja, amigos y conversación: la nomofobia se extiende y muchos no saben que la tienen

Fabián destaca que el concepto q es muy nuevo, “aparece en 2011 en Reino Unido a partir de un estudio demoscópico y lo que se veía es que hay un porcentaje alto de la población que tiene miedo, inquietud, ansiedad ante la posibilidad de no estar conectado, de quedarse sin batería o de no disponer del móvil , aunque también se podría extender a otros aparatos tecnológicos como tabletas y demás. Pero es normalmente con el smartphone con el que estamos conectados, ahí están todas aquellas las aplicaciones que hasta hace un tiempo estaban asociados a la adicción a Internet, las redes sociales , cámara, juegos , videojuegos...es un aparato al que es fácil engancharse ”

Adolescentes más vulnerables

Entre el grupo de edad que tiene más riesgo de padecer adicción al teléfono móvil son los adolescente, Fabián destaca a este grupo porque tienen una serie de características que hace que sea más fácil que se puedan enganchar: “Los adolescentes lo que tratan de hacer es todo lo que sea más excitante con menos esfuerzo , será más fácil que se enganchen, además, tienen más dominio de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, poco a poco van haciéndose más dependientes de las nuevas tecnologías y toleran cada vez peor cuando no lo tienen. Es fácil que simplemente con el hecho de que no se conecten o se queden si batería, esto les genere mucha ansiedad y mucha angustia .”

El 'Ningunfoneo'

Los síntomas

Los síntomas de la Nomofobia van desde ansiedad, se han documentado ataques de pánico , situaciones de enfado, de ira, estrés . El experto en adicciones explica en qué situaciones se encuentran algunos de los pacientes que acuden buscando ayuda: “Incluso me he encontrado con pacientes, sobre todo con adolescentes, porque este tipo de problemas vienen cada vez más a la consulta menores y adolescentes, que ante el hecho de no saber si podrán utilizar el móvil al día siguiente, esto les genera muchísima ansiedad y muchísimo enfado , llegándoles incluso a afectar al sueño .”

¿Qué se puede hacer para evitarlo?

El Profesor del Máster de Psicología en la Universidad Pontificia Comillas diferencia los métodos a emplear dependiendo del grupo de edad en el que se encuentre: “Mi recomendación es sobre todo predicar con el ejemplo. Los niños aprenden mucho más por lo que se hace que por lo que se dice. No podemos estar pidiendo que no utilicen las nuevas tecnologías y nos vean a nosotros todo el rato que si no es la tableta es el ordenador o el móvil. Sería interesante en niños y adolescentes potenciarles otro tipo de actividades como la lectura, el cine o actividades culturales. Especialmente con adolescentes es importante que separen el tiempo y puedan hacer de todo, enseñarles que pueden compaginar juegos no tecnológicos fuera de casa con actividades lúdicas y luego también tener un espacio para el ocio tecnológico, es importante separar mucho los tiempos. Poner horarios de uso es muy importante, facilitarles que tengan relaciones cara a cara. Es importante navegar con ellos para comprender como se relacionan con el mundo virtual y hacerles ver que hay cosas que se puede y otras que no se pueden hacer.”