Los perros son capaces de entender gestos humanos complejos de forma espontánea, según un estudio

Si has tenido perro y en alguna ocasión has notado que tu mascota quizá te comprende, no estás 'alucinando'. Una investigación, publicada en Frontiers in Psychology, ha señalado que estos animales son capaces de entender gestos humanos complejos de forma espontánea, sin necesidad de entrenamiento, gracias al estudio en perros callejeros no adiestrados, según recoge 20Minutos.