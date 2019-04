Este mes de abril toca subida de la luz: cómo me afecta

La luz volverá a ser protagonista este mes, pero no por buenas noticias. Teresa Ribera, la ministra de Transición Ecológica, anunció que en abril ve su fin la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica, lo que provocará una subida en la factura de la luz de unos cuatro o cinco euros aproximadamente. La ministra ha argumentado que no puede renovar esa suspensión porque podría considerarse una medida electoral de cara a las elecciones del 28 de abril. No obstante, esta subida no afecta a todas las personas y, a continuación, aclararemos en qué consiste y cómo afectará a los consumidores.