Economía en tiempos de coronavirus: un experto responde las preguntas de los autónomos

10- Soy autónoma sector turismo y me di de baja el 1 de marzo porque tenía todo cancelado hasta octubre. No me corresponde paro de autónomos, ni otras ayudas. Dicen que no van a dejar a nadie atrás ¿van a asegurar una cuantía a todos los trabajadores?

11- Llevo menos de un año como autónoma y tengo la tarifa plana. Si me doy de baja definitivamente un par de meses porque no tengo ingresos, ¿podría cobrar el paro que me quedó del trabajo por cuenta ajena que tenía anteriormente? Si es así, ¿desde donde hago las operaciones?

12- Soy autónomo. Una empresa para la que colabore no puede darme los importes que me deben porque están de ERTE y no tienen acceso al sistema. No puedo declarar por tanto el IVA trimestral. Quiero decir que al no concretarme los importes que me corresponden por los trabajos realizados, no puedo emitir las facturas correspondientes y tampoco saber cuánto IVA me toca pagar.