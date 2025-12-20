Denuncian un incumplimiento de la ley al no alcanzar los criterios de transparencia establecidos

El líder del Partido Demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, ha acusado este sábado al Gobierno del presidente Donald Trump de no cumplir con la ley, tras la publicación de parte de los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein de la que faltan documentos y muchos de los publicados han sido censurados tapando caras en las fotografías y ocultando partes de documentos escritos, entre ellos el caso ante el gran jurado, clave para señalar a los culpables de abusos.

"La ley aprobada por el Congreso exige la divulgación completa de los archivos de Epstein para garantizar una transparencia total. Este conjunto de documentos, con abundantes censuras, publicado hoy por el Departamento de Justicia es solo una fracción del conjunto de pruebas", ha indicado Schumer en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

El Departamento de Justicia ha hecho pública este viernes documentación sobre el caso Epstein al filo de que acabara el plazo para su publicación en virtud de una ley bipartidista aprobada en el Congreso después de que Trump cambiara de postura acerca de este asunto.

Sin embargo, varios altos responsables del Partido Demócrata han denunciado un incumplimiento de la ley al no alcanzar los criterios de transparencia establecidos. Asimismo, apenas se encuentran referencias al propio Trump en los archivos lo que ha provocado malestar y sospechas entre las filas demócratas.

"Ahora sabemos que la administración de Trump sigue ocultando archivos", ha indicado el gobernador de California, Gavin Newsom, en un mensaje en el que ha adjuntado la imagen de una búsqueda del nombre de Trump en el apartado que el Departamento de Justicia ha habilitado en su página web bajo el nombre 'Biblioteca Epstein' y en la que no aparece ningún resultado.