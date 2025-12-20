Protección Civil ha lanzado una alerta por lluvias torrenciales en Badalona, Barcelona

Un total de 15 provincias y Melilla han activado sus avisos por lluvia, nieve, olas y viento

Compartir







BadalonaProtección Civil de Cataluña ha enviado una alerta a la población debido a las fuertes lluvias que se esperan en las próximas horas en la zona de Badalona, en Barcelona. A través de una alerta que ha llegado a todos los teléfonos móviles, desde Protección Civil se ha pedido a la población que, durante las próximas dos horas, mantengan la prudencia y eviten desplazamientos.

"Detectadas lluvias torrenciales en su zona. Precaución durante las próximas dos horas. Eviten desplazamientos y actividades al aire libre. No se acerquen a ríos, arroyos ni barrancos, ni crucen pasos inundables o con agua. En caso de emergencia, llame al 112", alertan desde Protección Civil.

PUEDE INTERESARTE Un frente muy activo deja en Galicia lluvia persistente, acumulados y temporal

Los avisos y las alertas por fuertes precipitaciones

Hay que recordar que un total de 15 provincias y la ciudad autónoma de Melilla han activado sus avisos este sábado por lluvia, nieve, oleaje y viento, con rachas muy fuertes de poniente en Melilla y chubascos localmente fuertes en Baleares y Alborán, así como en el oeste de Galicia y este de Cataluña, donde también podrán ser persistentes, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, la lluvia activará los avisos amarillos en Málaga, Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera) y Barcelona, mientras que también de este nivel pero por nieve estarán León, Zamora, Lugo y Ourense. Melilla tendrá aviso amarillo por viento.

PUEDE INTERESARTE Alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Valencia

Por su parte, Almería, Granada, Asturias (litoral occidental y oriental costa), Cantabria (litoral costa), Lugo, Guipúzcoa, Vizcaya y Melilla (costa) estarán con aviso amarillo por oleaje, que ascenderá a nivel naranja (importante) en A Coruña y Pontevedra.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se esperan nevadas en varios puntos

La AEMET no descarta acumulados significativos de nieve para este sábado en montañas del norte peninsular y prevé una situación de inestabilidad en la Península y Baleares debido a la entrada de un nuevo frente por el noroeste que dejarán cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones en la mayor parte del territorio.

Sin embargo, las lluvias serán poco probables y de un carácter disperso en el Cantábrico oriental y --a excepción de Cataluña y Pirineo-- en la mayor parte del tercio oriental. Además, es probable que se den chubascos localmente fuertes, acompañados de tormentas ocasionales, en Baleares y Alborán, así como en el oeste de Galicia y este de Cataluña, donde también podrán ser persistentes.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A su vez, la cota de nieve será de 2.000 metros (m) en el sureste, mientras que estará entre los 1.200 y 1.400 m en el noroeste, que podrá descender hasta un rango entre los 900 o 1.000 m. En el resto, oscilará entre los 1.500 o 1.700 m, bajando a los 1.200 o 1.400 m, con probables acumulados significativos en montañas de la mitad norte, en especial del noroeste.

Al mismo tiempo, Canarias tendrá intervalos nubosos con lluvias en el norte de las islas de mayor relieve, también posibles de forma ocasional en el resto. Además, se esperan bancos de nieblas matinales en entornos de montaña, depresiones del nordeste y puntos del este de la meseta Sur, junto a brumas frontales al final del día en el noroeste.

Descenso de las temperaturas

En cuanto a temperaturas máximas, tendrán un ligero aumento en el Cantábrico y alto-medio Ebro, con descensos en el resto del tercio nordeste, Andalucía, Ceuta, Melilla y Baleares. De esta forma, las mínimas ascenderán en el tercio este y descenderán en el resto de la Península, con pocos cambios en el resto --incluido Canarias-- y heladas localmente moderadas en los principales entornos de montaña, también posibles en regiones aledañas de ambas mesetas.

Por último, soplará viento moderado de componente oeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en Alborán y litorales de Galicia y Asturias, con alisio moderado en Canarias y vientos flojos en el resto. Asimismo, predominarán las componentes norte y este en Baleares y litorales del nordeste peninsular y la oeste en el resto, junto a intervalos moderados en la segunda mitad del día.