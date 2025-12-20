Alfonso Rueda reivindica su "receta" para Galicia en su felicitación de Navidad, que bromea con las "chistorras" de Ábalos

Acompañado de compañeros de partido y familiares, el presidente de la Xunta lanza en su brindis un mensaje lleno de intenciones políticas

El presidente de la Xunta y del PPdeG, Alfonso Rueda, se ha colgado el mandil para cocinar una cena de Navidad "para toda Galicia" en la tradicional felicitación de su partido, que bromea, entre otros, con las "chistorras" del caso Ábalos, la 'banda del Peugeot' y el CIS.

Tras cocinar la "receta de Galicia" --como la referencia el PPdeG en un comunicado--, Rueda, acompañado de compañeros de partido y familiares, lanza un mensaje de intenciones políticas con su brindis: "Puede que no sea el mejor cocinero del mundo, pero trato lo nuestro con cariño, intentando hacer las cosas bien. Por todos los gallegos y gallegas".

Alfonso Rueda: "Este año, más que nunca, todos con Ourense"

Después de recorrer Galicia en moto y autobús y ponerse al frente de una coral los anteriores años, Rueda anuncia, en el arranque del vídeo, que se va a encargar de cocinar una cena de Navidad. "Mejor la cocina de Rueda que la cocina del CIS", apunta el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Aparecen otras caras conocidas, como el presidente de honor del PPdeG, Mariano Rajoy, que se ofrece como un "buen pinche de cocina" y el secretario general del PP, Miguel Tellado, que propone venir a Galicia para "apaciguar" el clima.

Rueda cuenta con la ayuda de la secretaria general del PPdeG, Paula Prado, y de los presidentes provinciales del partido, que son los encargados de complementar el menú de la noche: Diego Calvo (A Coruña) aporta un rape de la lonja de Ribeira; Elena Candia (Lugo), un capón de Vilalba; Luis López (Pontevedra), pan de Rodeiro, y Luis Menor (Ourense), una bica de Trives.

"Buena idea, Luis. Este año, más que nunca, todos con Ourense", le contesta Rueda, en referencia a la ola de incendios que arrasó la provincia este verano.

"Problemas" de cara a la cena

De cara a la cena, Rueda se topa con una serie de "problemas" --como los describe el PPdeG--, entre ellos un Peugeot mal aparcado, a lo que Rueda responde '¡Vaya banda!', en alusión a la 'banda del Peugeot'.

Quien avisa del vehículo es la diputada nacional Ana Vázquez, que se estrena en el tradicional vídeo, junto a la madre del presidente, Lola de Valenzuela, y el coordinador de Medio Rural del PPdeG, Avelino Souto.

A la puerta de Rueda timbra una persona que el PPdeG ha caracterizado como el exministro socialista José Luis Ábalos, que quiere unirse a la cena y avisa de que lleva "chistorras" --palabra utilizada en el informe de la UCO sobre el caso en el que está implicado--. El presidente le avisa de que se ha equivocado: "Eso es en el primero izquierda, 'el 1'".

Durante la cena también sucede un apagón, como el que España sufrió en abril. La última de las alusiones políticas viene de la mano de una de las invitadas, que porta una camiseta que dice 'Non a todo'. Esta es una alusión implícita a la forma en la que el PPdeG se refiere de forma habitual al BNG ('Os do non').