Arranca la campaña de la Renta de los ERTE y el Ingreso Mínimo Vital

El mínimo para hacer la declaración es de 22.000 euros al año, o de 14.000 si tiene dos pagadores. También es obligatoria para quienes han recibido en 2020 el Ingreso Mínimo Vital (IMV) -460.000 personas- y si los abonos de todos los que no son el principal superan los 1.500 euros. "No he hecho números porque me da miedo pero me saldrá a pagar seguro", admite una mujer.