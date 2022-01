La campaña 'Soy mayor, no idiota' empieza a dar sus frutos: Calviño pide frenar la brecha digital

El negocio, la búsqueda de beneficios y la pandemia ha obligado a nuestros mayores a enfrentarse a Internet a marchas forzadas, con sectores como el sanitario o el financiero cada vez más digitalizados. Más deshumanizados. Todo un reto ante el que, en muchos casos, quedan totalmente desamparados. Para intentar remediarlo, la vicepresidenta económica se ha reunido con las patronales bancarias, a las que ha pedido que pongan en marcha, con urgencia, medidas que no dejen desprotegidos a sus clientes más mayores. La medida se toma después de la campaña “Sóc major, no idiota” (”Soy mayor, no idiota”) puesta en marcha por un médico valenciano de 78 años y que ha logrado reunir 300.000 firmas en solo cuatro semanas para reclamar a los bancos “un trato más humano en las sucursales bancarias, que tengamos una vía de acceso más lenta, con adoctrinamiento, más sencillez de aplicaciones que nos faciliten mucho la atención personal".