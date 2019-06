Pagar la casa ahoga a dos millones de españoles: el informe de Cáritas en titulares

Además, por primera vez la vivienda se convierte en el principal factor de exclusión social, por encima del empleo. Álvaro, de Granada, pone rostro a este drama. Porque no hablamos de números. Con una pequeña de dos años, cuenta cómo intenta ajustarse a su vivienda con 600 euros de hipoteca más 1000 de gastos. Con estas cuentas es uno de los dos millones de personas que podría quedarse sin hogar. La inseguridad, el hacinamiento, los alquileres desorbitados o las hipotecas hacen que a muchos la casa se les venga encima. Una pobreza residencial que, en ocasiones, se une a la pobreza laboral, un “pack mortal” para las personas en riesgo de exclusión.

Hay muchos Alvaros que son el rostro de la sociedad estancada, un nutrido grupo de personas para quienesy no es capaz de subir siquiera a la primera planta”. Esa es una de las principales conclusiones del informe Sobre exclusión y desarrollo social en España elaborado por la Fundación Foessa y que ha presentado hoy. El impacto de la crisis y la subida de impuestos ha provocado que la mitad de la población española sea reacia ya a más ayudas sociales. Eso sí,señala a los inmigrantes como culpables de la mala situación económica. Estos son algunos de sus titulares que los partidos políticos deberían tener en cuenta:

1,8 millones de personas están expulsados de la sociedad

Un 48,4% de las personas han recuperado su nivel de vida precrisis

Los barrios más desfavorecidos ya no votan

Las personas con bajos ingresos y en exclusión social participan menos en los procesos electorales: se registran tasas de hasta el 75% de abstención en los barrios más desfavorecidos, que constituyen un precariado político que no participa en los canales tradicionales de representación.

El acceso a la vivienda digna es una odisea

Uno de cada tres contratos temporales dura menos de siete días. El 15,1% de los hogares sufre inestabilidad laboral grave (son hogares en los que la persona principal ha pasado por 6 o más contratos, o por 3 o más empresas, o ha estado 3 o más meses en desempleo durante el último año). Aunque se ha conseguido reducir la exclusión por el empleo en un 42%, sin embargo 1 de cada 4 personas activas del conjunto de la población se encuentran en situación de exclusión del empleo. Si miramos solamente a las personas en exclusión social, serían 1 de cada 2. De hecho, el 20% de las personas en hogares con al menos una persona desempleada no ha realizado ninguna formación ocupacional en el último año . El 37% de los excluidos del empleo lo están también en la vivienda.

Familias numerosas y monoparentales, en riesgo

Sí, la brecha salarial de género es una realidad

Seguir tratamientos o dietas no siempre es posible debido a problemas económicos. El 15% de la población no puede acceder a un tratamiento bucodental porque no se lo puede permitir. Uno de cada tres hogares necesita cuidados bien por crianza, por edad avanzada, por dependencia o por enfermedad. En el caso de edad avanzada, enfermedad crónica o discapacidad, el 27% de los cuidadores principales son hombres de la familia, el 64% son mujeres de la familia, el 7,8 son personas remuneradas o contratadas y el 1,2 es la Administración.