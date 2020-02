Los trabajadores no saben si su enfermedad causa baja ni cuánto tienen cobran si la cogen

La baja laboral es un derecho de cualquier trabajador que se aplica por diferentes circunstancias, siempre relacionadas con la salud del empleado, y que genera el derecho a cobrar una prestación de la Seguridad Social durante el tiempo que esta situación perdure. La prestación más habitual es la prestación por Incapacidad Temporal (IT) , que abarca los puestos más habituales de baja laboral (una gripe, un dolor de espalda, un accidente…) y que tiene una duración máxima de un año. Por otra parte, otra de las preguntas más habituales es qué está permitido durante la baja laboral.

¿Qué es una baja laboral?

El caso más habitual de baja laboral es la Incapacidad Temporal (IT), que tendrá una duración máxima de un año. Se trata del derecho a cobrar un subsidio diario para cubrir la falta de ingresos que se produce cuando un empleado no puede trabajar temporalmente y precisa asistencia sanitaria. Del pago de este subsidio se encarga la Seguridad Social. La Incapacidad Temporal puede procediese debido a una enfermedad común o accidente no laboral, así como por enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.